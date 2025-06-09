Турция продолжит усилия по организации саммита лидеров по урегулированию на Украине

Турция продолжит свои усилия по организации саммита на уровне лидеров стран по урегулированию российско-украинского конфликта, но ему должны предшествовать конкретные наработки и договоренности. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

«Конечно, усилия турецкой стороны в этом направлении будут продолжены. Но для саммита нужны определенные наработки, договоренности, которые уже представлены к рассмотрению на уровне лидеров», — сказал он.

2 июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Во время нее стороны обменялись своими вариантами меморандума об условиях прекращения огня.

После него турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет организовать саммит в Стамбуле или в Анкаре на уровне лидеров с участием президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Ранее в Кремле рассказали, будут ли связываться с Трампом после переговоров в Стамбуле.