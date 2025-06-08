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Орбан высказался о приглашении Украины в ЕС и НАТО

Орбан: Украина не способна вступить в ЕС и НАТО
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Украина не способна стать членом НАТО и Европейского союза (ЕС). Об этом в интервью французскому телеканалу LCI заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, экономическое состояние Украины является неудовлетворительным.

«Украина была банкротом еще до конфликта. В 90-х годах украинцы не смогли построить государство с нормально функционирующей экономикой», — сказал Орбан.

Накануне премьер Венгрии заявил, что Будапешт намерен не допустить поспешного приема Украины в Евросоюз и рассчитывает на помощь других стран в этом вопросе.

До этого он выразил мнение, что Брюссель в настоящее время сосредоточен на борьбе с Россией.

По его словам, в ЕС считают, что Россия может атаковать страны ЕС и даже НАТО, и только превентивный удар может остановить ее.

Ранее Орбан заявил, что против России развязана прокси-война.

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