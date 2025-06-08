В Белом доме прокомментировали информацию о драке Маска и Бессента

Белый дом отрицает, что Маск и Бессент в апреле подрались

Министр финансов США Скотт Бессент и предприниматель Илон Маск спорили, но драки между ними не было.Об этом в интервью Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она подчеркнула, что не назвала бы произошедшее кулачным боем, хоть разногласия между Маском и Бессентом были. Ливитт добавила, что ее не было во время конфликта, она не видела своими глазами произошедшего.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что о случившемся ей рассказали другие люди.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что Маск Бессент устроили драку в Западном крыле Белого дома после напряженного совещания в Овальном кабинете.

По словам бывшего советника Стива Бэннона, поводом стала серьезная перепалка о невыполненных обещаниях Маска по сокращению госрасходов. Это стало кульминацией конфликта между Маском и президентом Дональдом Трампом, чьи отношения казались очень крепкими.

Инцидент, как сообщается, произошел 17 апреля. Президент Дональд Трамп, узнав о драке, заявил, что «это уже перебор». После драки Маска вывели из Западного крыла.

Ранее сообщалоьс, что Маск и глава минфина США накричали друг на друга в Белом доме.