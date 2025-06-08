Драка в Белом доме: Маск и министр финансов Бессент сцепились после спора о госрасходах

WP: Илон Маск и Скотт Бессент подрались в Белом доме после спора о госрасходах

Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент подрались в Белом доме после спора о невыполненных обещаниях по сокращению госрасходов. Инцидент резко обострил отношения между Маском и Дональдом Трампом. Теперь под угрозой госконтракты SpaceX и Tesla, а сам Маск начал консультации о создании новой политической партии.

Американский миллиардер Илон Маск и министр финансов Скотт Бессент устроили драку в Западном крыле Белого дома после напряженного совещания в Овальном кабинете, пишет The Washington Post.

По словам бывшего советника Стива Бэннона, поводом стала серьезная перепалка о невыполненных обещаниях Маска по сокращению госрасходов. Это стало кульминацией конфликта между Маском и президентом Дональдом Трампом, чьи отношения казались очень крепкими.

Не выполненные обещания

Согласно источникам, после обсуждения кандидатуры на пост комиссара налоговой службы министр Бессент напомнил Маску о его обещании сократить федеральные расходы на $1 трлн.

Бессент обвинил его в «мошенничестве» и назвал «полным мошенником», что вызвало резкий ответ со стороны Маска. Затем, уточняет WP, Маск толкнул Бессента плечом «как регбист», удар вызвал ответный удар со стороны министра, и драка продолжилась до вмешательства находящихся рядом людей.

Инцидент, как сообщается, произошел 17 апреля. Президент Дональд Трамп, узнав о драке, заявил, что «это уже перебор». После драки Маска вывели из Западного крыла.

Ссора Трампа и Маска

После драки отношения между президентом и миллиардером резко испортились. Все началось с критики Маском законопроекта о налоговых льготах и расходах — «One Big Beautiful Bill Act». Маск назвал инициативу «отвратительной мерзостью» и предупредил, что закон увеличит дефицит примерно на $2,4 трлн.

В ответ Трамп резко раскритиковал Маска, назвав его «сумасшедшим» и пригрозил серьезными последствиями — в первую очередь, прекращением государственноых контрактов с SpaceX, Starlink и Tesla.

Перепалка быстро переместилась в публичную сферу. Маск в соцсети X призвал к импичменту Трампа и даже обвинил его в связях с «файлами Джеффри Эпштейна» — заявление, которое он впоследствии удалил. Миллиардер также заявил, что без его поддержки и $288 млн политик не выиграл бы президентские выборы 2024 года, и назвал позицию главы государства «неблагодарной».

Последствия для бизнеса и политики

Конфликт между Илоном Маском и Белым домом оказал негативно влияние на его бизнес-интересы. Уже на следующий день после обострения конфликта акции Tesla обвалились на 14%, что стало крупнейшим падением с 2020 года. Рыночная капитализация компании сократилась более чем на $150 млрд.

В последние годы принадлежащая Маску SpaceX стала ключевым подрядчиком федеральных программ СЩА — от доставки грузов на МКС до запуска разведывательных спутников. По данным Bloomberg, администрация Трампа уже поручила юридическому департаменту Минобороны проанализировать возможные основания для расторжения договоров по статье о нарушении этических норм со стороны подрядчика.

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Сам Маск, по данным Politico, начал консультации о создании новой центристской политической платформы под рабочим названием The America Party. Ее предполагаемая политическая ориентация — фискальный консерватизм, технологический суверенитет и сокращение федерального вмешательства в экономику.

Конфликт с Трампом также повлиял на работу Департамента государственной эффективности (DOGE), который Маск курировал с января по май как специальный государственный служащий. Комитет Палаты представителей по надзору запросил у SpaceX и Tesla документы, связанные с деятельностью Маска в администрации, включая возможный конфликт интересов. Демократы и несколько умеренных республиканцев потребовали «четкого разделения бизнеса и политики», обвинив Маска в использовании государственных рычагов в коммерческих целях.