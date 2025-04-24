Маск и глава минфина США накричали друг на друга в Белом доме

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск и министр финансов Скотт Бессент накричали друг на друга в Белом доме во время спора о налоговой службе страны, сообщает Axios со ссылкой на источники и очевидцев.

Как уточняет портал, «ожесточенная перепалка» произошла на прошлой неделе, при этом Маска и Бессента могли слышать президент Дональд Трамп и другие должностные лица.

«В зале Западного крыла собрались два миллиардера среднего возраста, которые думали, что это WWE (World Wrestling Entertainment, американский рестлинг-промоушн. — «Газета.Ru»)», — описал инцидент один из источников.

Согласно публикации, ссора показала, насколько личность и стиль Маска раздражают некоторых высокопоставленных чиновников администрации Трампа. Разногласия между миллиардерами возникли по поводу того, кто возглавит налоговую службу страны. При этом отмечается, что до назначения Бессента Маск предлагал сделать министром финансов Говарда Латника, который в итоге стал руководителем министерства торговли.

«Бессент раскритиковал Маска за чрезмерные обещания и недостаточные бюджетные сокращения посредством DOGE. Маск ответил ему тем же, назвав Бессента «агентом Сороса» и обвинив его в управлении «провалившимся хедж-фондом» (Трамп высоко оценивает финансовую хватку Бессента)», — пишет Axios.

В начале марта стало известно, что Маск поругался с госсекретарем США Марко Рубио и министром транспорта Шоном Даффи.

Ранее советник Трампа ответил Маску, назвавшему его идиотом, и перепутал КНДР с Южной Кореей.