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В Швейцарии увидели, что Евросоюз зашел в тупик в вопросе украинских беженцев

NZZ: Европа не может определиться с правовым статусом беженцев с Украины
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Michael Kuenne/Global Look Press

В Евросоюзе назревает конфликт, поскольку страны альянса не могут определиться с правовым статусом украинских беженцев. Об этом пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По его данным, Брюссель опасается, что украинцы переберутся в те европейские страны, которые предлагают самые благоприятные условия для беженцев.

«Это неизбежно приведет к конфликту между государствами-членами союза», — отмечается в статье.

С февраля 2022 года около 4,3 миллиона украинцев получили временный статус защиты в странах ЕС. Его продлевали несколько раз, и недавно Еврокомиссия предложила снова продлить его, на этот раз до 2027 года.

Автор пишет, что из-за правовой неопределенности украинские беженцы сталкиваются с трудностями при поиске работы и жилья в странах ЕС.

Накануне Национальный банк Украины выпустил макроэкономический и монетарный обзор, из которого следует, что число украинских беженцев, проживающих за границей, приблизилось к 7 млн человек.

В марте экс-министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала страны Евросоюза к справедливому распределению украинских беженцев в случае нового потока. По ее словам, основную нагрузку на себя брали ФРГ, Польша и Чехия.

Ранее на Западе предупредили об опасности оттока украинских беженцев для Европы.

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