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Стало известно о беседе главы МИД Турции с генсеком НАТО об Украине

ТАСС: глава МИД Турции Фидан обсудил по телефону с генсеком НАТО Рютте Украину
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Francois Lenoir/Reuters

Глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в турецком министерстве.

«В ходе разговора обсуждались усилия по прекращению войны между Украиной и Россией», — заявили агентству источники.

Сообщается, что Фидан и Рютте также затронули тему подготовки к саммиту НАТО, который должен состояться 24-25 июня в Гааге.

До этого министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара поддерживает усилия по мирному урегулированию украинского конфликта.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса. Российскую делегацию возглавил Мединский, украинскую — Умеров. К обсуждению присоединился глава МИД Турции Хакан Фидан, он выступил с приветственной речью. В ходе встречи делегации обсудили предложенные друг другу меморандумы о мирном урегулировании конфликта и обменялись документами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сенатор заявил об уверенности Киева в срыве мирных контактов с Москвой.

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Переговоры о мире на Украине
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