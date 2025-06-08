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Жога рассказал об историческом событии в ходе СВО

Полпред Жога: выход на западную границу ДНР — историческое событие для России
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Телеграм-канал «ВРЕМЯ ГЕРОЕВ»

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артем Жога прокомментировал в своем Telegram-канале выход российских военных на западную границу Донецкой народной республики (ДНР).

По его словам, выход ВС РФ на западную границу ДНР в рамках специальной военной операции (СВО) — историческое событие для РФ.

Он отметил, что «этот контроль обеспечен надежно, по-уральски».

8 июня в министерстве обороны РФ заявили, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой народной республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области. В оборонном ведомстве добавили, что российские военные поразили формирования ряда бригад ВСУ.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что в результате наступательных действий российская группировка войск «Южная» взяла под контроль населенный пункт Заря в ДНР.

Ранее в Днепропетровской области выявили повреждения ряда предприятий.

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