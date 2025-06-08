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ВС РФ продолжают наступление в Днепропетровской области

МО: военные «‎Центра» продолжают наступление в Днепропетровской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой народной республики (ДНР) и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«‎Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области», — сказано в сообщении.

Уточняется, что российские военные поразили формирования четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов ДНР. Среди них: Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Новоторецкое, Алексеевка и другие.

До этого в ведомстве рассказали, что в результате наступательных действий российская группировка войск «Южная» взяла под контроль населенный пункт Заря в ДНР. Удары были нанесены по позициям шести механизированных, горно-штурмовой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах нескольких населённых пунктов: Святопокровское, Звановка, Часов Яр, Северск, Пазено, Миньковка, Краматорск, Приволье, Плещеевка и Константиновка.

Ранее Пушилин рассказал о планах ВСУ после потери ими Богатыря в ДНР.

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