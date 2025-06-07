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В Днепропетровской области выявили повреждения ряда предприятий

Лысак: предприятия в Днепре и Павлограде получили повреждения
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Sofiia Gatilova/Reuters

Ряд предприятий в Днепропетровской области Украины получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

«В Днепре <...> повреждены инфраструктура, предприятие. <...> Громко было также в Павлограде. Там пострадало предприятие», — говорится в заявлении.

При этом чиновник не стал уточнять, какие именно объекты получили урон.

Украинский оппозиционер Анатолий Шарий, в настоящее время проживающий в Испании, в своем Telegram-канале написал, что в Днепре был поврежден завод «Днепропресс». В Павлограде, в свою очередь, оказался поврежден Павлоградский механический завод.

Вечером 6 июня в трех регионах Украины ввели режим воздушной тревоги. Сирены сработали в Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях. Также о возможной опасности предупредили жителей подконтрольных Киеву территорий Херсонской и Запорожской областей, Донецкой народной республики.

До этого министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны нанесли массированный удар по конструкторским бюро и предприятиям выпуска вооружения на Украине. Российские бойцы при проведении операции задействовали высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники.

Ранее российские военные поразили самую крупную ТЭЦ в Киеве.

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