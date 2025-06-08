В результате наступательных действий российская группировка войск «Южная» взяла под контроль населенный пункт Заря в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, удары были нанесены по позициям шести механизированных, горно-штурмовой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах нескольких населенных пунктов: Святопокровское, Звановка, Часов Яр, Северск, Пазено, Миньковка, Краматорск, Приволье, Плещеевка и Константиновка.

Отмечается, что противник потерял более 170 военнослужащих, пять автомобилей, пять артиллерийских орудий, две станции радиоэлектронной борьбы, а также склад с боеприпасами.

Еще в конце мая немецкий аналитик Джулиан Репке сообщил о локальном обвале фронта ВСУ к югу от Константиновки в Донецкой народной республике. Тогда он обратил внимание, что ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Правдовка, Гнатовка и Романовка и зашли в поселок Заря.

Ранее Пушилин рассказал о планах ВСУ после потери ими Богатыря в ДНР.