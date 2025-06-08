Сенатор США от штата Алабама Томми Табервилл заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией. Его слова приводит The Hill.

«Нет никаких сомнений, потому что он [Зеленский] не может выиграть эту войну в одиночку. Он знает, что проигрывает», — сказал Табервилл.

Политик призвал «положить конец» конфликту на Украине и назвал Дональда Трампа единственным, кто сможет его остановить.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса не продлевает конфликт, а предотвращает будущую агрессию. Он заверил, что военный блок «сосредоточится на дальнейшей поддержке Украины в ее борьбе с российской агрессией».

Рютте также указывал, что что все страны — члены НАТО согласились с присоединением Украины к альянсу и подчеркивал, что этот вопрос не может быть частью мирных переговоров Москвы и Киева.

Ранее в России предрекли «истерику» у Зеленского из-за ударов ВС РФ по Украине.