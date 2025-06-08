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В России предрекли «истерику» у Зеленского из-за ударов ВС РФ по Украине

Капитан Дандыкин призвал ВС РФ наносить регулярные мощные удары по Украине
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Dima Pima/Unsplash

Капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Россия должна наносить регулярные мощные удары по территории Украины, а не совершать «атаки возмездия». Своим мнением он поделился в беседе с News.ru.

«Надо наносить Украине не удары возмездия, а регулярные, постоянные удары. Мы сейчас видим, что все их провокации происходят не случайно. Была истерика у Зеленского, когда били по Киеву. И там достаточно серьезный массированный удар был. Я думаю, все эти удары будут продолжаться. У них все еще впереди. Будет много таких истерик. А удары будут гораздо более мощными», — заявил Дандыкин.

По его словам, в ударах ВС РФ должен присутствовать элемент неожиданности, чтобы ВСУ не могли спрогнозировать, когда они будут нанесены. Однако Киев получает информацию от разведок стран Запада, указал аналитик.

До этого агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что Россия может нанести «многоцелевой» удар по Украине в течение нескольких дней в качестве возмездия за атаку на аэродромы стратегической авиации.

Ранее операция «Паутина» вызвала переполох в Пентагоне.

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