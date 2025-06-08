Бастрыкин заявил, что террористы специально подорвали мост в Брянской области

Террористы намеренно подорвали мост в Брянской области, когда ехал пассажирский поезд. Об этом заявил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в комментарии журналисту Павлу Зарубину, отрывок беседы корреспондент опубликовал в Telegram-канале.

«‎Они знали, что это не военный состав, они понимали, что это пассажиры, гражданские лица. Они понимали, что это и родители, и дети, что поезд идет на Москву, что летние каникулы. И поэтому они прекрасно сознавали, что они подрывают гражданских, мирных людей. Женщин и детей в том числе», — сказал глава ведомства.

6 июня помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал, что из числа пострадавших при ЧП в Брянской области 52 человека, включая двоих детей, были выписаны из медицинских учреждений в связи с улучшением их состояния. По данным Кузнецова, 20 пострадавших от теракта на железной дороге продолжают находиться в больницах. Из них двое — несовершеннолетние.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях произошло обрушение мостов. Следственный комитет завершил первоначальные следственные действия. В ведомстве заявили, что в обоих случаях это было умышленным подрывом. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье «Теракт». В СК сообщили, что в результате подрыва мостов в двух регионах пострадали 113 человек, в том числе дети.

Ранее Путин пожелал здоровья пострадавшим при терактах в Курской и Брянской областях.