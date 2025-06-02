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На Украине заявили о крупнейшем продвижении ВС России с начала года

DeepState: продвижение ВС России в мае стало крупнейшим с начала 2025 года
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Продвижение Вооруженных сил (ВС) России в мае стало крупнейшим с начала 2025 года. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс DeepState в Telegram-канале.

По его данным, российские военные в рамках майского наступления заняли 449 квадратных километров. 95% из них было занято на пяти участках фронта в Сумской области и Донецкой народной республике.

В публикации отмечается, что по меньшей мере 200 и 110 квадратных километров было занято на константиновском и сумском направлениях соответственно. По 50 квадратных километров заняли в районе села Богатырь и у административной границы ДНР и Днепропетровской области.

До этого лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Алекс» заявил, что российские войска в ходе наступления под Константиновкой в Донецкой народной республике усилили атаки дронов у населенного пункта Дружковка.

«Алекс» добавил, что также Вооруженные силы России усилили атаки беспилотников в районе Алексеево-Дружковки. Оба населенных пункта находятся в 25 километрах от линии боевого соприкосновения.

Ранее Пушилин рассказал, что ВСУ покидают с потерями населенные пункты в ДНР.

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