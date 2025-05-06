Сотрудников лесопромышленного комплекса в Коми вывели в простой

Производственные цеха Жешартского лесопромышленного комплекса (ЛПК) в Республики Коме приостановлены из-за отсутствия сырья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Коми.

«С 30 апреля по 14 мая на ООО «Жешартский ЛПК» приостановлена работа производственных цехов из-за отсутствия сырья», — говорится в сообщении.

При этом стратегически важные объекты продолжают функционировать в штатном режиме. По состоянию на 30 апреля на предприятии трудились 288 человек, 732 сотрудника находились в простое, а 99 — в плановых отпусках. Подчеркивается, что задолженности по зарплате нет.

До этого стало известно, что Китай за последние два года стал одним из крупнейших торговых партнеров России в лесопромышленном комплексе. Об этом рассказала президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Ольга Калюжная. Она подчеркнула, что у России сохраняются перспективы увеличения экспорта лесной продукции.

Ранее стало ивзестно стало известно, что только 50% российских компаний ЛПК поменяли свою стратегию развития после введения санкций.