Фицо оценил резолюцию против антироссийских санкций

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что приветствует резолюцию парламента против антироссийских санкций. Его слова приводит РИА Новости.

«Словакия при принятии санкций проводит внутренний анализ на предмет того, наносят ли эти санкции ущерб словацким национальным интересам, поэтому я приветствую эту резолюцию», — заявил он.

Фицо добавил, что считает резолюцию сильным политическим инструментом, на который он может опереться в дискуссиях в Европейском совете.

«Если будет санкция, которая бы нам вредила, то я никогда за нее не проголосую», — добавил премьер.

До этого президент Словакии Петр Пеллегрини отклонил петицию с требованием провести референдум по отмене антироссийских санкций. Пеллегрини отметил, что все санкции Европейского Союза против России принимаются консенсусом, и без согласия Словакии они и так не вступают в силу.

17 мая Фицо сообщил о готовности «спокойно» поддержать референдум об отмене санкций против РФ, если его объявят. В то же время глава правительства республики подчеркнул, что может говорить только за себя.

Ранее Фицо оценил идею запретить поставки газа и нефти из РФ в Европу.