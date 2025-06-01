Фицо оценил идею запретить поставки газа и нефти из РФ в Европу

Премьер Словакии Фицо назвал вредной идею о запрете ЕС энергоресурсов у РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал «вредной» идею о полном запрете закупок энергоресурсов у РФ для стран Евросоюза. Его слова цитирует РИА Новости.

«Мы снова назвали эту идею Европейской комиссии вредной, идеологической и наносящей ущерб конкурентоспособности Европейского союза», — рассказал он.

По словам Фицо, его страна не намерена подчиняться Брюсселю по данному вопросу и готовит пакет законопроектов, которые позволят стране обойти запрет на поставки нефти, газа и ядерного топлива из России в ЕС.

До этого Фицо заявил, что ждет уступок от Еврокомиссии по российским энергоресурсам.

Газета Bild сообщила, что в 2025 году Россия от экспорта своих энергоресурсов в страны Европейского союза получит больше, чем Европа тратит на военную помощь Украине.

Ранее Фицо раскритиковал Мерца за слова о возможных санкциях ЕС против Словакии.