Стала известна причина ссоры Трампа и Маска

Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск могли разыграть конфликт ради отключения Украины от системы искусственных спутников Starlink. Об этом пишет Strategic Culture.

«‎Дональд Трамп и Илон Маск начали спорить в разгар крупного многополярного перехода в разных частях мира, в то время как мировое внимание сосредоточено на Газе и решающей фазе Специальной военной операции на Украине. Результат? Все сосредоточены на двух молодых влюбленных, которые поссорились», — сказано в материале.

По версии авторов, произошедшее в Белом доме позволяет Маску отключить Starlink от Киева. Предполагается также, что Трамп попробует подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к мирному разрешению ситуации на Украине.

Маск покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение Трампа по налогам. По мнению предпринимателя, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета. После этого Маск в соцсети X заявил, что имя Трампа фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Помимо этого бизнесмен объявил, что его компания SpaceX начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, а также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Ранее Трамп попросил Вэнса быть сдержаннее в высказываниях о Маске.