Трамп попросил Вэнса быть сдержаннее в высказываниях о Маске

WP: Трамп запретил Вэнсу критиковать Маска, чтобы не сжечь все мосты

Президент США Дональд Трамп рекомендовал вице-президенту Джей Ди Вэнсу не выступать с резкой критикой в адрес Илона Маска. Об этом пишет The Washington Post.

Источники издания отметили, что Трамп хотел сохранить возможность для налаживания отношений с предпринимателем в будущем.

Сообщается, что Трамп призвал Вэнса проявлять дипломатичность в публичных высказываниях и быть аккуратнее в комментариях о Маске в соцсетях, чтобы не обострять ситуацию.

В минувший четверг между президентом и предпринимателем произошла перепалка. Ссора началась после того, как Маск раскритиковал бюджетный проект американского президента.

Бизнесмен не согласился с увеличением дефицита федерального бюджета. Трамп парировал, что бизнесмен так реагирует на отсутствие в законопроекте субсидий для производителя электромобилей Tesla, который также принадлежит Маску.

Миллиардер ответил, что без его поддержки и $288 млн политик не выиграл бы президентские выборы 2024 года, и назвал позицию главы государства «неблагодарной».

Ранее Трамп пригрозил Маску «серьезными последствиями» за поддержку демократов.