Колумбийского сенатора прооперировали после покушения

Колумбийского сенатора Мигеля Урибе Турбая прооперировали после выстрелов в голову и шею. Об этом рассказал мэр Боготы Карлос Фернандо Галан в видеообращении, которое опубликовало издание Semana.

Политику успешно провели периферическую нейрохирургическую и сосудистую процедуру — операцию, направленную на восстановление периферических нервов и кровеносных сосудов, в основном вне мозга. Тем не менее, он все еще находится в критическом состоянии. Ожидается, что его судьба решится в ближайшие часы.

Нападение на Урибе произошло во время предвыборного мероприятия на западе Боготы — сенатор от «Демократического центра» был намерен участвовать в президентских выборах 2026 года. Кроме политика, ранения получили еще три человека, включая нападавшего. Мэр города Карлос Галан сообщил о задержании подозреваемого.

Газета El Tiempo сообщила, что предполагаемый нападавший — 15-летний подросток, он был ранен охранниками Урибе. Свидетели рассказали, что несовершеннолетний нападавший приехал на мотоцикле. По их словам, подозреваемый подошел к сенатору на расстояние около полутора метров, после чего выстрелил в спину около шести раз. Одна из пуль попала Урибе в голову. Политик находится в больнице.

Ранее в США обвинили левых в покушении на колумбийского сенатора.