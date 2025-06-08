Китай извлекает уроки из украинской операции «Паутина»

Украинская операция «Паутина» должна стать важным уроком для Китая в случае конфликта вокруг Тайваня. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

В материале отмечается, что удары беспилотников по авиабазам свидетельствуют о том, что схожая тактика может быть использована обеими сторонами в случае конфликта в Тайваньском проливе.

«Этот урок не только для России. [Такие атаки] могут легко осуществляться секретными службами или в ходе специальных военных операций», — сказал китайский военный аналитик Фу Цяньшао.

По его словам, урок для Китая заключается в том, что ему нужно будет защищаться от вражеских сил, проникающих на военные базы при помощи БПЛА.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет. В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее военный эксперт усомнился в словах Зеленского об атаке на аэродромы РФ.