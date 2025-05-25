На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили о способности Британии организовать покушение на Путина

Депутат Колесник: Британия могла бы сбить самолет Путина
close
Alexander Kazakov/Pool/Reuters

Великобритания способна организовать покушение на российского лидера Владимира Путина. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Госдумы РФ Андрей Колесник.

Он отметил, что страны Европейского союза являются недружественными России государствами, поэтому Великобритания могла бы сбить самолет Путина во время полета над Италией.

Парламентарий подчеркнул, что британцы — подлые, и верить им нельзя. Он напомнил, что Лондон много раз обманывал Россию, и по-другому никогда не было.

По словам Колесника, знаменитое выражение «англичанка гадит» никто не отменял.

24 мая политолог Сергей Марков заявил, что российская сторона не согласится на проведение раунда переговоров с украинской делегацией в Ватикане из соображений безопасности Путина. Он отметил, что специальные службы Великобритании могут сбить самолет главы российского государства.

Ранее украинский МИД заявил о работе над встречей Путина и Зеленского.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами