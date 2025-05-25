Великобритания способна организовать покушение на российского лидера Владимира Путина. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Госдумы РФ Андрей Колесник.

Он отметил, что страны Европейского союза являются недружественными России государствами, поэтому Великобритания могла бы сбить самолет Путина во время полета над Италией.

Парламентарий подчеркнул, что британцы — подлые, и верить им нельзя. Он напомнил, что Лондон много раз обманывал Россию, и по-другому никогда не было.

По словам Колесника, знаменитое выражение «англичанка гадит» никто не отменял.

24 мая политолог Сергей Марков заявил, что российская сторона не согласится на проведение раунда переговоров с украинской делегацией в Ватикане из соображений безопасности Путина. Он отметил, что специальные службы Великобритании могут сбить самолет главы российского государства.

Ранее украинский МИД заявил о работе над встречей Путина и Зеленского.