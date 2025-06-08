США обеспокоились открытием китайского посольства в Лондоне

The Times: США выступили против открытия нового посольства Китая в Лондоне

Соединенные Штаты Америки предостерегли Великобританию от открытия нового посольства Китая в Лондоне. Об этом сообщает газета The Times.

Как заявил изданию высокопоставленный американский чиновник, США глубоко обеспокоены предоставлением Китаю потенциального доступа к секретным коммуникациям одного из ближайших союзников.

По данным The Times, здание будущего посольства КНР находится между крупными финансовыми центрами Лондона. Рядом расположены американские дата-центры.

6 июня президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, отметив, что обсуждались только вопросы торговли. Американский лидер подчеркнул, что в ходе переговоров лидеры не обсуждали ничего по вопросам России, Украины или Ирана.

Позднее американский лидер сообщил, что переговоры властей США с коллегами из Китая о торговой сделке пройдут в Лондоне 9 июня.

Ранее в Британии предупредили о рисках для Лондона из-за потери влияния.