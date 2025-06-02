Журналист Миллер: Лондону грозит уничтожение, если он не признает потерю влияния

Британский журналист Джонни Миллер заявил, что Великобритания рискует столкнуться с катастрофическими последствиями, если не признает утрату статуса мировой державы. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По мнению автора, страна потеряла «экономическую и ресурсную мощь» и не может продолжать политику в бывших колониях.

«Пора двигаться дальше. Если мы не будем умными и реалистичными — мы уничтожим себя», — подчеркнул Миллер.

Журналист отметил, что сохранение прежней внешнеполитической модели без учета новых реалий представляет угрозу для будущего страны.

В марте политолог Сергей Станкевич заявил, что миром вскоре будет управлять тройка великих держав — Россия, США и Китай. Более того, есть даже возможная дата глобального перелома. Он добавил, что Европа тем временем отчаянно пытается застолбить себе место в новом миропорядке. В частности, речь идет о Франции и Великобритании.

В феврале издание Asia Times писало, что у президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина есть историческая возможность сформировать новый мировой порядок, который будет соответствовать реалиям XXI века.

Ранее в США сообщили о кураторстве Лондона над Зеленским.