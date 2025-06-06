Трамп раскрыл дату переговоров с Китаем

Переговоры властей США с коллегами из Китая о торговой сделке пройдут в Лондоне 9 июня. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Министр финансов Скотт Бессант, министр торговли Говард Лютник и торговый представитель США посол Джеймисон Грир встретятся в Лондоне в понедельник, 9 июня 2025 года, с представителями Китая по поводу торгового соглашения», — говорится в публикации.

Американский президент ожидает, что встреча пройдет «очень хорошо».

Накануне Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, отметив, что обсуждались только вопросы торговли. Американский лидер подчеркнул, что в ходе переговоров лидеры не обсуждали ничего по вопросам России, Украины или Ирана.

Агентство Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников писало, что президент США отказывается критиковать Китай за якобы помощь российскому лидеру Владимиру Путину, потому что торговля ему важнее.

Ранее на Западе рассказали, как пошлины США лишили доллар статуса «тихой гавани».