Иран готов быть посредником в переговорах Пакистана и Индии

Тегеран готов быть посредником на переговорах Исламабада и Нью-Дели, сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан после телефонной беседы с пакистанским премьером Шахбазом Шарифом.

«Исламская республика приветствует любые действия, направленные на установление прочного мира между Пакистаном и Индией, и может сыграть роль посредника для достижения этой цели», — говорится в пресс-релизе на сайте Пезешкиана.

Как отмечается, политик также принял приглашение Шарифа посетить Пакистан и выразил надежду на расширение отношений двух стран.

«Мы стремимся к переговорам с Индией о мире и прекращении огня, и, подчеркивая наши красные линии в различных областях, готовы работать с индийским правительством для достижения прочного мира путем переговоров, и мы приветствуем посредничество Ирана в этом отношении. Правительство Пакистана считает, что диалог, а не война является решением конфликтов», — подчеркнул в свою очередь премьер-министр.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Отношения Нью-Дели и Исламабада обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, а там назвали такую реакцию несправедливой и политически мотивированной. 10 мая президент США Дональд Трамп объявил, что стороны договорились о полном прекращении боевых действий. Его слова подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде, однако почти сразу они начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.

Ранее помощник премьера Пакистана передал послание для Путина.