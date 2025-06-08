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Эксперт заявил, что Зеленский пытается выглядеть «крутым парнем»

Эксперт Кастеглионе назвал инфантилизмом действия Киева в отношении передачи тел
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Владимир Зеленский/Telegram

Поведение Украины в отношении передачи тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) показывает полный инфантилизм киевского режима, а украинский президент Владимир Зеленский пытается выглядеть «крутым парнем». Об этом заявил РИА Новости международный аналитик из Аргентины Тадео Кастеглионе.

«Поведение Киева в этом деле снова показывает полный инфантилизм режима, который уже ведет себя, как капризный ребенок, слушая только себя и не слушаясь голоса разума», — заявил собеседник агентства.

Эксперт подчеркнул, что эта ситуация показывает, в чьих руках власть в Киеве. Кастеглионе добавил, что в данном случае Зеленский пытается выглядеть «крутым парнем» за закрытыми дверями на Украине на фоне хрупкости «стабильности» киевского режима.

Аналитик также выразил мнение, что Зеленский в конечном итоге примет условия, хотя и будет искать способы так или иначе дискредитировать Россию. Кастеглиона указал, что только при затянувшемся конфликте с Россией «Зеленский может сохранить незаконный контроль над Украиной».

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной в рамках Стамбульских договоренностей, однако представители Киева туда не явились.

В украинском Координационном штабе назвали сделанные в связи с этим заявления РФ о несоблюдении республикой Стамбульских договоренностей «не соответствующими действительности» и сообщили, что дата обмена якобы не была согласована.

Ранее американский эксперт окрестил бредом требования Украины по урегулированию конфликта.

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