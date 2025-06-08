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Американский эксперт окрестил бредом требования Украины по урегулированию конфликта

Профессор Сакс: Россия хочет устранить первопричины украинского конфликта
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина выдвигает «бредовые» требования по урегулированию конфликта, в то время как Россия стремится устранить его первопричины. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Эксперт указал на факт того, что Москва на протяжении всего времени с начала конфликта всячески выражала готовность к переговорам, подчеркивая, что они должны быть направлены на устранение первопричин украинского кризиса.

«Россия хочет положить конец этой войне, не замораживая конфликт, чтобы он мог начаться снова, а обращаясь к коренным причинам: к расширению НАТО, коллективной безопасности, территориальным вопросам и так далее», — отметил профессор.

Сакс также подчеркнул, что европейские страны, в свою очередь, не стремятся к переговорам.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 2 июня. Киев и Москва обменялись проектами меморандумов, однако до прекращения огня не договорились. Стороны согласовали еще один масштабный обмен пленными (обменять тяжелораненых и военных до 25 лет по формуле «все на всех»), а также телами военных. Третий раунд переговоров также ожидается в июне.

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной в рамках Стамбульских договоренностей, однако представители Киева туда не явились. В украинском Координационном штабе назвали сделанные в связи с этим заявления РФ о несоблюдении республикой Стамбульских договоренностей «не соответствующими действительности» и сообщили, что дата обмена якобы не была согласована.

Ранее французский журналист заявил, что Россия демонстрирует честное поведение в конфликте с Украиной.

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