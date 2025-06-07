Трамп считает отношения с Маском оконченными

Президент США Дональд Трамп в беседе с NBC заявил, что у него нет желания восстановить дружеские отношения с миллиардером Илоном Маском.

При этом сообщается, что администрация Белого дома предприняла попытки смягчить конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском, однако американский лидер не удержался и публично высказал свое недовольство в адрес предпринимателя.

Недавно между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском разразился спор, в ходе которого Маск раскритиковал законопроект о налоговых льготах для граждан. В ответ на это Трамп, находясь в эмоциональном состоянии, предложил прекратить выделение субсидий и контрактов для проектов Маска с целью экономии бюджетных средств.

Позже Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем выразил разочарование в адрес Маска на фоне его критики администрации Белого дома. Американский президент отметил, что сделал много для бизнесмена, и упомянул, что в прошлом у них были хорошие отношения, но сейчас не знает, так ли это.

Ранее Маск публично обвинил Трампа в неблагодарности и заявил, что тот без него не смог бы победить на президентских выборах.