Стало известно о попытках Белого дома сгладить конфликт Трампа и Маска

Белый дом пытался разрядить напряженность между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, однако Трамп не смог сдержаться и открыто выразил свое недовольство по отношению к бизнесмену. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Согласно информации издания, высокопоставленные чиновники администрации старались представить ситуацию как несущественную, утверждая, что Трамп давно осведомлен о взглядах Маска на спорный налоговый законопроект. Тем не менее, после серии взаимных упреков в социальных сетях Трамп, как сообщает газета, заявил своим советникам и журналистам CNN и ABC, что больше не намерен поддерживать общение с Маском.

Газета подчеркивает, что сдержанность президента «разрушалась на глазах» на фоне усиливающегося конфликта. Вскоре после нового обострения Трамп выразил желание продать электромобиль Tesla, который был припаркован у Белого дома. По информации пресс-службы, он приобрел этот автомобиль «по рыночной цене» в марте после выставки моделей компании Маска на лужайке резиденции.

«Надежда на примирение остается, но прежними их отношения уже не будут», — отметил один из сотрудников Белого дома, знакомый с позицией обеих сторон конфликта.

На днях между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском произошла перепалка из-за критики бизнесменом законопроекта о налоговых льготах для граждан. Американский лидер в пылу спора предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета.

Ранее Вэнс выразил надежду на восстановление отношений между Трампом и Маском.