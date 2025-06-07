Вэнс выразил надежду на восстановление отношений между Трампом и Маском

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью This Past Weekend, что сожалеет о разрыве отношений между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и американским миллиардером Илоном Маском.

«Я всегда буду лоялен по отношению к президенту и надеюсь, что Илон со временем все же вернется в наши ряды», — заявил Вэнс.

При этом он отметил, что в настоящее время это может быть невозможно, «потому что он зашел слишком далеко».

«Но я все же надеюсь на это», — добавил вице-президент.

До этого между Трампом и предпринимателем Илоном Маском произошла публичная перепалка. Экс-глава Департамента эффективности правительства США раскритиковал решение главы Белого дома по налогам. Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета. После этого Маск заявил, что имя Трампа фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Позднее Маск удалил эти твиты.

Ранее Маск перестал отвечать на звонки инвесторов после ссоры с Трампом.