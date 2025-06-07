Во Франции признали участие страны в конфликте с РФ

Дюпон-Эньян заявил, что ВС Франции признали участие в конфликте против России

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в социальной сети Х написал, что главный штаб Вооруженных сил Франции признал участие страны в конфликте против России.

«В очень серьезной публикации официального аккаунта Главного штаба нам сообщают о вступлении Франции в конфликт между Украиной и Россией», — написал политик.

Так он прокомментировал публикацию Минобороны Франции в той же сети X, в которой рассказывается о том, как Париж поддерживает Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Тем временем министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что некий французский автопроизводитель наладит выпуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине.

Он отметил, что данный производитель объединит усилия с французской оборонной компанией, на базе которой будут оснащены производственные линии на Украине. По его словам, выгоду от этого получат не только украинцы, но и французская армия.

Ранее во Франции обвинили Макрона в чрезмерных тратах на Украину.