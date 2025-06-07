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Россия призвала Украину забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров

Мединский: РФ призывает Украину забрать тела 6 тысяч солдат и офицеров ВСУ
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Evgeniy Maloletka/AP

Россия призывает Украину забрать тела шесть тысяч солдат и офицеров украинской армии. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Турции, помощник президента Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

«Призываем, наконец, забрать тела 6 000 солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли их по-человечески предать земле. Мы на месте. Мы в полной готовности к работе», — написал он, отметив, что контактная группа РФ находится на границе с Украиной.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что Украина без объяснения причин отказалась принимать 6000 тел погибших военных. По словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, приказ не забирать их отдал лично президент страны Владимир Зеленский.

При этом на Украине эту информацию назвали не соответствующей действительности.

По итогам второго раунда переговоров в Стамбуле министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Москва и Киев договорились об обмене тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет по формуле «всех на всех», а также телами военных по принципу «6000 на 6000».

Ранее в МИД раскритиковали тех, кто называет переговоры в Стамбуле бесполезными.

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