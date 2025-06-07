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Мединский: Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок обмен военнопленными

Мединский: Киев перенес на неопределенный срок приемку тел и обмен военнопленными
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Украина неожиданно перенесла «на неопределенный срок» как приемку тел, так и обмен военнопленными с Россией. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский, передает ТАСС.

Москва, отметил глава делегации РФ, призывает Киев соблюдать достигнутые в Стамбуле договорённости по обмену пленными.

При этом министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что Украина наладила постоянный контакт с российским руководством для осуществления ранее согласованных процедур обмена военнопленными.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса. Российскую делегацию возглавил Мединский, украинскую — Умеров. К обсуждению присоединился глава МИД Турции Хакан Фидан, он выступил с приветственной речью. В ходе встречи представители Украины и России обсудили предложенные друг другу меморандумы о мирном урегулировании украинского конфликта и обменялись документами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве заявили, что Умеров и Мединский встретились до начала переговоров в Стамбуле.

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