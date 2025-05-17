НАТО потребовало от Германии увеличения числа военнослужащих

Welt: НАТО требует увеличения числа военнослужащих в ФРГ до 260 тысяч с 2030 года

НАТО требует от Германии увеличения числа военнослужащих примерно с 180 тысяч до 240-260 тысяч c 2030 года. Об этом сообщает газета Welt со ссылкой на источники в кругах НАТО и бундесвера.

Сейчас в Германии целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность вооруженных сил страны уменьшалась два года подряд и в прошлом году составила чуть более 180 тысяч.

Несмотря на постоянные призывы немецких политиков вернуть отмененную в 2011 году всеобщую воинскую обязанность, нынешний канцлер страны Фридрих Мерц в апреле заявил, что служба в армии будет оставаться добровольной.

Специалисты бундесвера по кадрам считают требования НАТО по увеличению числа военнослужащих нереалистичными, главным образом из-за недостаточной привлекательности военной службы для немцев. До 30% контрактников увольняются из сухопутных сил, военно-морских сил и военно-воздушных сил Германии уже в первые полгода службы, говорится в материале.

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