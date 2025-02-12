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В Европе оценили, сколько военных ЕС сможет отправить на Украину

NYT: Европа с трудом сможет отправить на Украину 40 тыс. военных
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Представители европейских стран не смогут отправить на Украину 200 тыс. миротворцев, которых ожидает украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника.

«Даже более скромное число европейских солдат, например 40 тыс., было бы трудной целью для континента с медленным экономическим ростом, нехваткой войск и необходимостью увеличения военных расходов для собственной защиты», — заявил он.

По данным издания, такого количества военнослужащих не хватит для сдерживания российской стороны. По словам почетного профессора военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренса Фридмана, для Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо более 100 тыс. солдат, готовых обеспечивать регулярные ротации при чрезвычайных ситуациях на линии фронта.

До этого бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что способность Европы разместить миротворческий контингент на территории Украины вызывает сомнения. По его словам, согласно оценкам, для эффективного обеспечения безопасности в республике необходимо разместить от 50 тыс. до 200 тыс. военных.

Ранее Зеленский высказался об идее Макрона разместить на Украине европейских солдат.

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