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В Германии могут вернуть обязательную службу в армии

Премьер Баварии Зёдер призвал вернуть обязательную службу в армии
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Mindaugas Kulbis/AP

В Германии необходимо вернуть обязательную военную службу. Об этом в соцсети X написал премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер.

По его мнению, немецкой армии необходимы внедрение современного оборудования и увеличение личного состава.

«Планирование этого должно начаться как можно скорее», — написал Зёдер.

До этого газета Welt со ссылкой на источники в кругах НАТО и бундесвера писала, что Североатлантический альянс требует от Германии увеличения числа военнослужащих примерно с 180 тысяч до 240-260 тысяч c 2030 года.

Сейчас в Германии целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность вооруженных сил страны уменьшалась два года подряд и в прошлом году составила чуть более 180 тысяч.

Несмотря на постоянные призывы немецких политиков вернуть отмененную в 2011 году всеобщую воинскую обязанность, нынешний канцлер страны Фридрих Мерц в апреле заявил, что служба в армии будет оставаться добровольной.

Ранее в Германии назвали условие возобновления обязательного призыва в армию.

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