В Киеве заявили, что Умеров и Мединский встретились до начала переговоров в Стамбуле

Глава МИД Турции Хакан Фидан выступил в роли посредника на встрече министра обороны Украины Рустема Умерова с помощником президента РФ Владимиром Мединским перед началом переговоров в Стамбуле. Об этом заявили в центре по противодействию дезинформации при украинском Совете нацбезопасности и обороны (СНБО).

«Встреча состоялась в присутствии выступавшего посредником министра иностранных дел Турции Хакана Фидана», — говорится в сообщении.

До этого источник в делегации РФ сообщил агентству, что Мединский и Умеров провели двустороннюю встречу до начала встречи переговорных групп. По его словам, беседа продолжалась 2,5 часа и предопределила «эффективный ход дальнейших переговоров».

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса. Российскую делегацию возглавил Мединский, украинскую — Умеров. К обсуждению присоединился глава МИД Турции Хакан Фидан, он выступил с приветственной речью. В ходе встречи представители Украины и России обсудили предложенные друг другу меморандумы о мирном урегулировании украинского конфликта и обменялись документами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мединский подтвердил свою встречу с Умеровым до начала переговоров делегаций в Стамбуле.