Канцлер ФРГ Фридрих Мерц решил «лапой воду пощупать» и посмотреть, как на его слова отреагирует Россия. Так член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник прокомментировал «Газете.Ru» слова канцлера ФРГ о том, что ВСУ теперь могут атаковать военную инфраструктуру России с дальнего расстояния.

«Делая подобные заявления, Мерцу, как и лидерам Франции и Великобритании, стоило бы подумать о будущем собственных стран, Россия же может и ответить. Великобритания — вообще островное государство, и как бы им в Атлантиду не превратиться. Видимо, предвыборная кампания сильно повлияла на Мерца, и нервы сдали, вот он на адреналине такие заявления и делает», — сказал депутат.

Он отметил, что в самой России у народа заканчивается терпение выслушивать постоянные угрозы со стороны Запада, и многие уже требуют жесткого ответа.

«Россия — это государство, где народ является основным носителем власти, а народный гнев страшен. Так что европейские лидеры высокого уровня, облаченные властью и принимающие решения на применение такого оружия, должны быть крайне аккуратны в своих высказываниях. Пусть берут пример с российского президента, который просто так ничего не говорит», — заявил Колесник.

Мерц, кроме всего прочего, подобным заявлением умудрился поставить под удар Польшу, добавил депутат.

«Основным хабом распределения оружия на Украину является польский город Жешув. Так что это, по сути, одна из главных мишеней для России. Еще были новости, что люди начали расселяться из Сувалкского коридора, но я считаю, что им бояться нечего. Никто его атаковать не будет, никому там бояться ничего не надо. Простых людей мы не атакуем», — заключил Колесник.

Выступая во время дискуссии на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украина теперь может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории. Канцлер пояснил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине.

«Больше не существует каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину, — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев также нет», — сказал Мерц.

Ранее в Германии заявили о рисках начала ядерной войны из-за одного решения Европы.