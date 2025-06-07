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Союзникам Маска может грозить чистка из-за конфликта с Трампом

FT: союзникам Маска на госдолжностях может грозить чистка из-за ссоры с Трампом
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Nathan Howard/Reuters

Соратники Илона Маска, занимающие государственные посты, могут подвергнуться чистке вследствие разногласий между предпринимателем и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

В статье сказано, что первым сигналом стала неожиданная отставка Джареда Айзекмана — сторонника Маска, которого ранее предполагалось назначить главой NASA. Под угрозой также находятся такие фигуры, как специалист по криптовалютам и искусственному интеллекту Дэвид Сакс, политический консультант Шрирам Кришнан и экс-банкир Маска из Morgan Stanley Майкл Граймс, ныне служащий в Минторге США.

Между Дональдом Трампом и Илоном Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Маск покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение Трампа по налогам. По мнению предпринимателя, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета.

Ранее Трамп связал «сумасшедшее» поведение Маска с употреблением наркотиков.

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Ссора Трампа и Маска
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