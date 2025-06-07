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В США указали Украине, что она виновна в обострении конфликта

Экономист Сакс: безответственность Украины привела к эскалации конфликта
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Reuters

Эскалация конфликта после атаки ВСУ на российские аэродромы началась по вине Украины, такое развитие событий не кончится ничем хорошим. Об этом в соцсети X заявил американский экономист Джеффри Сакс.

«Началась эскалация конфликта по вине Украины. Безответственность европейцев и украинцев в отсутствии желания прийти к разумному миру ничем хорошим не закончится», — подчеркнул он.

По его словам, Украина атаками по территории России в очередной раз подтвердила обоснованность проведения военной операции на ее территории.

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что Украина дала России повод пойти и «разбомбить их к чертям».

Он также отметил, что удары ВСУ по российским аэродромам ему «не понравились», и выразил надежду, что конфликт не приведет к ядерной эскалации после атак, проведенных украинской стороной.

1 июня украинские войска провели операцию под кодовым названием «Паутина», атаковав с помощью беспилотников аэродромы в пяти российских регионах. Целями стали объекты в Рязанской, Иркутской, Амурской, Ивановской и Мурманской областях.

Ранее подполье раскрыло подробности ночного удара по Харькову.

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