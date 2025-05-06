Подполье раскрыло подробности ночного удара по Харькову

Подразделения Вооруженных сил России ночью нанесли по Харькову восемь точечных атак. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет mk.ru.

На пригороды и отдельные районы области пришлось еще два удара, отметил он. Лебедев подчеркнул, что по Балаклее был нанесен особенно точный и результативный удар.

По информации источников издания, в результате ударов были уничтожены два цеха, где производились дроны, а также один из оперативных штабов с украинскими военнослужащими. Кроме того, один из ударов пришелся по месту размещения иностранных военных. А в Балаклее, по предварительным данным, был ликвидирован узел управления украинскими беспилотниками.

Утром 6 мая мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ВС России с помощью беспилотников-камикадзе «Герань» массированно атаковали город. По его словам, ударам БПЛА подверглись Холодногорский, Индустриальный, Киевский и Шевченковский районы Харькова.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские войска усилили натиск под Харьковом благодаря освобождению Суджи.