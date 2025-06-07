Трамп заявил, что Украина дала России повод для нанесения ударов

Трамп: Украина дала России повод пойти и «разбомбить их к чертям»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина дала России повод пойти и «разбомбить их к чертям». Об этом сообщает агентство Reuters.

«Украина дала [президенту России Владимиру] Путину повод пойти и разбомбить их в чертям», — отметил Трамп.

Он уточнил, что удары Украины по российским аэродромам ему «не понравились».

1 июня украинские войска провели операцию под кодовым названием «Паутина», атаковав с помощью беспилотников аэродромы в пяти российских регионах. Целями стали объекты в Рязанской, Иркутской, Амурской, Ивановской и Мурманской областях.

В ночь на 6 июня ВС РФ нанесли массированный удар ракетами Х-101, «Калибр» и «Искандер» по критической инфраструктуре на территории Украины. В том числе они поразили две ТЭЦ в Киеве, а также комплекс противовоздушной обороны Patriot.

До этого политолог Сергей Крутаков предложил четыре гипотетических сценария завершения российско-украинского конфликта.

Ранее подполье раскрыло подробности ночного удара по Харькову.