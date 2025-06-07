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В Германии выяснили, что будет с Украиной после отмены беспошлинного режима с ЕС

Zeit: отмена беспошлинного режима с ЕС станет причиной катастрофы для Украины
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Efrem Lukatsky/AP

Отмена беспошлинного режима с Европейским союзом для украинских товаров станет причиной катастрофы для Украины. Об этом сообщает немецкое издание Zeit со ссылкой на источники в дипломатических и бизнес-кругах Европы и Украины.

«Для Украины решение Евросоюза было принято в очень неподходящее время», — пишет издание.

Европейский союз принял решение постепенно отменять упрощенные процедуры торговли для Украины — данное решение поддержали в таких странах, как Польша, которые несут большие убытки из-за экспорта украинского зерна и других товаров.

Издание считает, что для украинской экономики станет большим испытанием, а также, возможно, причиной катастрофы для Украины.

До этого народный депутат Верховной Рады Дмитрий Наталуха заявила, что Евросоюз отменой беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции превращает Украину в «попрошайку».

22 мая представитель Еврокомиссии Балаш Увари сообщил, что ЕС принял решение не продлевать действие временного режима беспошлинного ввоза сельскохозяйственной продукции из Украины.

Ранее Евросоюз обвинили во лжи из-за заявлений об Украине.

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