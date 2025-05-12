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Евросоюз обвинили во лжи из-за заявлений об Украине

Спецпомощник Аморим заявил, что ЕС не может помогать Украине в заявленном объеме
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Armando Franca/AP

Страны Евросоюза не могут оказывать военную помощь Украине в том объеме, о котором они заявляют в своих угрозах России. Об этом заявил помощник президента Бразилии и экс-глава МИД страны Селсу Аморим в интервью CNN.

По его словам, лидеры ЕС создают впечатление, будто бы окажут Украине неограниченную поддержку, однако вряд ли это соответствует действительности.

Аморим указал, что невозможно сразу достичь идеального договора по Украине и призвал к началу переговоров, чтобы достичь первичного и минимального компромисса.

До этого народный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что у Европы кончаются деньги, чтобы поддерживать Украину, Еврокомиссия (ЕК) выделила Киеву всего лишь €1,9 млрд. Парламентарий пояснил, что Украина за месяц конфликта тратит примерно €3,5 млрд. Из этого следует, что ЕК выделила чуть больше половины от необходимой суммы, указал Дубинский. При этом €1 млрд должен быть потрачен на производство оружия на Украине, отметил депутат.

Ранее Каллас заявила, что Россия «играет в игры» с перемирием.

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