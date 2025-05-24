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В Киеве обвинили Европу в том, что Украина превращается в «попрошайку»

Депутат Рады Наталуха: отмена ЕС таможенных льгот превратит Украину в попрошайку
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РИА Новости

Евросоюз отменой беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции превращает Украину в «попрошайку». Об этом заявил депутат Рады Дмитрий Наталуха, передает Euractiv.

«Это может создать идиотскую ситуацию, когда мы будем вынуждены прийти и выпрашивать у вас денег, вместо того чтобы просто зарабатывать деньги с помощью торговли… Украину подталкивают к тому, чтобы она стала попрошайкой», — отметил он.

22 мая представитель Еврокомиссии Балаш Увари сообщил, что ЕС принял решение не продлевать действие временного режима беспошлинного ввоза сельскохозяйственной продукции из Украины. Это означает, что с 6 июня Украина потеряет льготный доступ на европейский рынок, и на ее товары вновь будут распространяться стандартные таможенные пошлины.

Ранее Евросоюз обвинили во лжи из-за заявлений об Украине.

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