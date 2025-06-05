На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуму внесли законопроект о новых названиях для трех чеченских городов

В Госдуме рассмотрят проект переименования трех чеченских городов
close
Максим Блинов/РИА Новости

Парламент Чеченской Республики направил в Госдуму РФ законопроекты о переименовании городов Серноводское, Шелковская и Наурская, утвержденные ранее правительством региона. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Предлагается переименовать Серноводское в Серноводск, учитывая наличие серных источников и функционирующий курорт «Серноводск-Кавказский». Шелковская предлагается переименовать в честь реки Терек, на левом берегу которой расположен город. Наурская, согласно пояснительной записке, может получить название Нерве (чеченск. — «север»).

Обоснованием для переименования, проведенного после образования городов из сел в феврале прошлого года, послужил федеральный закон о наименованиях географических объектов, допускающий изменение названия при несоответствии традициям русского языка, а также результаты опросов населения: в Шелковской за переименование высказались 75,63% опрошенных, в Наурской — 61,45%, а в Серноводском — 100%.

В марте руководитель общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов предложил переименовать две улицы в Москве: Винницкую — в улицу Героя генерала Кириллова, а Житомирскую — в улицу Героя Бориса Журавлева.

Ранее Володин оценил идею переименовать Волгоград в Сталинград.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами