В Госдуму внесли законопроект о новых названиях для трех чеченских городов

Парламент Чеченской Республики направил в Госдуму РФ законопроекты о переименовании городов Серноводское, Шелковская и Наурская, утвержденные ранее правительством региона. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Предлагается переименовать Серноводское в Серноводск, учитывая наличие серных источников и функционирующий курорт «Серноводск-Кавказский». Шелковская предлагается переименовать в честь реки Терек, на левом берегу которой расположен город. Наурская, согласно пояснительной записке, может получить название Нерве (чеченск. — «север»).

Обоснованием для переименования, проведенного после образования городов из сел в феврале прошлого года, послужил федеральный закон о наименованиях географических объектов, допускающий изменение названия при несоответствии традициям русского языка, а также результаты опросов населения: в Шелковской за переименование высказались 75,63% опрошенных, в Наурской — 61,45%, а в Серноводском — 100%.

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