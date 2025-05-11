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Путин принял предложение посетить Абхазию

Путин принял предложение президента Абхазии Гунбы посетить республику
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин заявил, что с удовольствием посетит Абхазию по приглашению президента республики Бадры Гунбы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Спасибо большое. С удовольствием. Мы с вами определимся потом», — ответил глава государства на предложение абхазского лидера.

Гунба прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, которые посвящены юбилейному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая абхазский президент посетил парад Победы на Красной площади.​​​​

Путин в ходе переговоров с Гунбой также пообещал «всячески способствовать» росту туристических потоков. Глава государства уточнил, что за прошлый год рост был значительным и ожидается, что и в этом году он увеличится как минимум на семь процентов.

Гунба в свою очередь отметил, что российско-абхазские взаимоотношения развиваются динамично, для республики имело большое значение в том числе открытие аэропорта, который не функционировал 32 года.

Ранее Путин назвал переговоры на полях юбилея Победы содержательными.

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