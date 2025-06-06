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На Украине осудили Зеленского за желание стать лидером третьей мировой войны

Депутат Рады Дмитрук раскритиковал жалобы Зеленского на западных союзников
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Stephanie Lecocq/Reuters

Покинувший Украину из-за уголовного дела депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал жалобы президента Украины Владимира Зеленского на западных союзников, которые не оказывают давления на Россию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Удивительно, с каким лицемерием этот человек продолжает раздавать ярлыки, хотя сам давно заслужил только один: главный в разрушении Украины!» — заявил украинский парламентарий.

По мнению Дмитрука, цель Зеленского — стать лидером третьей мировой войны.

В конце мая Зеленский пожаловался на нехватку финансирования и поставок вооружений со стороны союзников. По его словам, из-за этого Киеву приходится покупать все больше оружия за деньги. Речь, в частности, идет об артиллерийских снарядах и средствах противовоздушной обороны.

6 июня газета The Washington Post со ссылкой на источники в разведке сообщила, что Украина после атаки FPV-дронов на аэродромы 1 июня разрабатывает новые «сложные операции» на территории РФ. По информации издания, их цель — нанесение ударов «в неожиданных местах» и полная секретность. При этом, по данным WP, власти США не одобряют готовность Киева на проведение подобных акций, так как это подрывает усилия американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

Ранее депутат Рады связал проблемы Трампа с «проклятием Зеленского».

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